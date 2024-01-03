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2 çocuk annesi Sinem Kobal önce banyodan sonra koridordan yayınladı! Fit hali dikkat çekti Paylaşımdaki Kenan İmirzalıoğlu detayı...

Dadı dizisiyle tanınan ve Selena'yla hafızalara kazınan Sinem Kobal hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. 2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve iki kız çocuğu dünyaya getiren Kobal, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Kobal, önce banyoda sonra koridorda verdiği pozları peş peşe yayınladı. Kobal'ın paylaştığı son fotoğraftaki Kenan İmirzalıoğlu detayı ise dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 16:09 Güncelleme 03 Ocak 2024, 16:15
2 çocuk annesi Sinem Kobal önce banyodan sonra koridordan yayınladı! Fit hali dikkat çekti Paylaşımdaki Kenan İmirzalıoğlu detayı... 1

Dadı dizisiyle tanınan ve Selena'yla hafızalara kazınan Sinem Kobal hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Sinem Kobal önce banyodan sonra koridordan yayınladı! Fit hali dikkat çekti Paylaşımdaki Kenan İmirzalıoğlu detayı... 2

2016 yılında Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu, 2020'de ilk göz ağrısı Lalin'e kavuştu. Ünlü oyuncu, 2022 yılında ise Leyla'yı kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

2 çocuk annesi Sinem Kobal önce banyodan sonra koridordan yayınladı! Fit hali dikkat çekti Paylaşımdaki Kenan İmirzalıoğlu detayı... 3

Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Kobal, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Son günlerde paylaşımlarına hız veren oyuncu, çok konuşulan pozlarına yenilerini ekledi.

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