2 çocuk annesi Sinem Kobal kızı Leyla’nın ilk adımlarını paylaştı! İlgi odağı oldu! Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızına bakın...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne olan Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kızlarını gözlerden uzak büyüten Kobal, Leyla'nın ilk adımlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken minik Leyla sosyal medyayı salladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızı Leyla'nın ilk adımları...