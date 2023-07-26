2 çocuk annesi Sinem Kobal kızı Leyla’nın ilk adımlarını paylaştı! İlgi odağı oldu! Kenan İmirzalıoğlu’nun minik kızına bakın...

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne olan Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kızlarını gözlerden uzak büyüten Kobal, Leyla'nın ilk adımlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken minik Leyla sosyal medyayı salladı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızı Leyla'nın ilk adımları...
ATV ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu ile Selena dizisiyle hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2022 yılında ise kızları Leyla'ya kavuştu.