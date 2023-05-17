2 çocuk annesi Sinem Kobal kırmızılar içinde ortalığı salladı! “Yeni hayaller içindeyim” deyip heyecanlandırdı! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi...
ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de Lalin'e, 2022'de ise Leyla'yı kucağına aldı. Anne olduktan sonra setlere ara veren oyuncu, uzun bir aranın ardından kural bozarak objektif karşısına geçti. Bir dergiye röportaj veren Kobal'ın son hali beğeni toplarken "Yeni hayaller içindeyim" sözleri hayranlarını heyecanlandırdı. İşte kırmızılar içinde poz veren Sinem Kobal'ın son hali...
17.05.2023 01:30 - Son Güncelleme: 17.05.2023 01:30
Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Ünlü oyuncunun açıklamasının ardından "Sinem Kobal setlere geri mi dönüyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Sinem Kobal'ın verdiği pozlar da çok konuşuldu. Kobal'ın son hali beğeni toplarken "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı