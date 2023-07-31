2 çocuk annesi Sinem Kobal beyazlar içinde sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine bakın! “Gerçek güzellik...”

ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Beyazlar içinde poz veren iki çocuk annesi Kobal, çekimden karelerini sosyal medyada yayınlamayı ihmal etmedi. Binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma bir sosyal medya kullanıcısı "Gerçek güzellik" yazdı. İşte o pozlar...
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal'ın bu evlilikten iki evladı oldu.
Kızlarını gözlerden uzak büyüten oyuncu, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Kobal, son olarak bir dergi çekiminden paylaşımda bulundu.