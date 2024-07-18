SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2 çocuk annesi Seda Bakan’ın ev hali görenleri şaşkına çevirdi! Kızları baştan ayağa boyadı! Kara Bela’nın Burcu'su...

Yönetmen ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlendiği Kara Bela filminde Burcu karakterini canlandıran Seda Bakan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikâh masasına oturan 2 çocuk annesi Bakan, ev halini takipçileriyle paylaştı. Kızları tarafından renkli kalemle baştan aşağı boyanan Bakan'ın o halleri kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun kızları ise güzellikleriyle hayran bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 16:50 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 16:50
2 çocuk annesi Seda Bakan’ın ev hali görenleri şaşkına çevirdi! Kızları baştan ayağa boyadı! Kara Bela’nın Burcu’su... 1

2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikâh masasına oturan Seda Bakan, 2019'da Leyla'nın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamış, ikinci kızı Ela'yı ise 2022'de kucağına almıştı.

2 çocuk annesi Seda Bakan’ın ev hali görenleri şaşkına çevirdi! Kızları baştan ayağa boyadı! Kara Bela’nın Burcu’su... 2

2 çocuk annesi Bakan, sosyal medya paylaşımlarında kızlarına sık sık yer vermişti.

2 çocuk annesi Seda Bakan’ın ev hali görenleri şaşkına çevirdi! Kızları baştan ayağa boyadı! Kara Bela’nın Burcu’su... 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

SON DAKİKA