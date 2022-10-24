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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Pelin Karahan İtalya sokaklarından paylaştı! “Gece gece” deyip mini eteğiyle yayınladı! Tarzı ayrı pozları ayrı konuşuldu

2 çocuk annesi Pelin Karahan İtalya sokaklarından paylaştı! “Gece gece” deyip mini eteğiyle yayınladı! Tarzı ayrı pozları ayrı konuşuldu

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle ünlenen Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evladı oldu. Hem özel hem de iş hayatıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu, son günlerde ise çoğunlukla sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Karahan, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mini eteğiyle İtalya sokaklarında poz veren Karahan, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pelin Karahan'ın o paylaşımı...

24.10.2022 23:26 - Son Güncelleme: 24.10.2022 23:28
2 çocuk annesi Pelin Karahan İtalya sokaklarından paylaştı! “Gece gece” deyip mini eteğiyle yayınladı! Tarzı ayrı pozları ayrı konuşuldu

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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2 çocuk annesi Pelin Karahan İtalya sokaklarından paylaştı! “Gece gece” deyip mini eteğiyle yayınladı! Tarzı ayrı pozları ayrı konuşuldu

Kariyeriyle dikkat çeken ünlü oyuncu, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Pelin Karahan İtalya sokaklarından paylaştı! “Gece gece” deyip mini eteğiyle yayınladı! Tarzı ayrı pozları ayrı konuşuldu

Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki evladı oldu.

2 çocuk annesi Pelin Karahan İtalya sokaklarından paylaştı! “Gece gece” deyip mini eteğiyle yayınladı! Tarzı ayrı pozları ayrı konuşuldu

Ünlü oyuncu, ailesiyle geçirdiği keyifli anlara ait kareleri sosyal medya hesabında sık sık yayınlamayı da ihmal etmedi.

2 çocuk annesi Pelin Karahan İtalya sokaklarından paylaştı! “Gece gece” deyip mini eteğiyle yayınladı! Tarzı ayrı pozları ayrı konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündem oldu.

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