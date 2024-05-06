Kurtlar Vadisi, Merhamet, Hanımın Çiftliği gibi birçok dizide rol alan ve şimdilerde Özcan Deniz'le kamera karşısına geçen Özgü Namal'ın hayatı merak edildi. 2020 yılında eşi Serdar Oral'ın acı kaybıyla sarsılan ünlü oyuncunun özellikle çocukları merak konusu oldu. 2 çocuk annesi Namal'ın sır gibi sakladığı kızı ve oğlu görenleri hayran bıraktı. Özgü Namal'ın çocukları için "Maşallah çok tatlılar", "Oğlan annesinin kopyası" yorumları yapıldı. İşte Özgü Namal'ın çocukları...
Kurtlar Vadisi, Merhamet, Hanımın Çiftliği gibi birçok dizide rol alan Özgü Namal'ın hayatı merak edildi.
ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?
Tam adı Melahat Özgü Nama olan ünlü isim, henüz 14 yaşındayken Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk kariyerine adım attı.
1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlayan Namal, Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.