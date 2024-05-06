2 çocuk annesi Özgü Namal’ın sır gibi sakladığı kızı ve oğluna bakın! İlgi odağı oldular! “Oğlan annesinin kopyası...”

Kurtlar Vadisi, Merhamet, Hanımın Çiftliği gibi birçok dizide rol alan ve şimdilerde Özcan Deniz'le kamera karşısına geçen Özgü Namal'ın hayatı merak edildi. 2020 yılında eşi Serdar Oral'ın acı kaybıyla sarsılan ünlü oyuncunun özellikle çocukları merak konusu oldu. 2 çocuk annesi Namal'ın sır gibi sakladığı kızı ve oğlu görenleri hayran bıraktı. Özgü Namal'ın çocukları için "Maşallah çok tatlılar", "Oğlan annesinin kopyası" yorumları yapıldı. İşte Özgü Namal'ın çocukları...