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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Meryem Uzerli tek paylaşımla gündemde! Hem göğüs hem sırt hem bacak dekoltesi verdi! Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'iydi...

2 çocuk annesi Meryem Uzerli tek paylaşımla gündemde! Hem göğüs hem sırt hem bacak dekoltesi verdi! Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'iydi...

Başrolünü Halit Ergenç ile paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Bir fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçen oyuncu, kamera arkasını yayınladı. Sırt, göğüs ve bacak dekolteli elbisesi ile iddialı pozlar veren Uzerli'nin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Meryem Uzerli'nin çok konuşulan o paylaşımı...

takvim.com.tr
15.11.2022 20:46 - Son Güncelleme: 15.11.2022 20:51
2 çocuk annesi Meryem Uzerli tek paylaşımla gündemde! Hem göğüs hem sırt hem bacak dekoltesi verdi! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını duyurmuş ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

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2 çocuk annesi Meryem Uzerli tek paylaşımla gündemde! Hem göğüs hem sırt hem bacak dekoltesi verdi! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da konuşulan Uzerli, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli tek paylaşımla gündemde! Hem göğüs hem sırt hem bacak dekoltesi verdi! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

Bir fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçen oyuncu, kamera arkasını Instagram sayfasında yayınladı

2 çocuk annesi Meryem Uzerli tek paylaşımla gündemde! Hem göğüs hem sırt hem bacak dekoltesi verdi! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

Sırt, göğüs ve bacak dekolteli elbisesi ile iddialı pozlar veren Uzerli'nin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli tek paylaşımla gündemde! Hem göğüs hem sırt hem bacak dekoltesi verdi! Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’iydi...

Binlerce yorum ve beğeni alan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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