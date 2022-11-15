2 çocuk annesi Meryem Uzerli tek paylaşımla gündemde! Hem göğüs hem sırt hem bacak dekoltesi verdi! Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'iydi...
Başrolünü Halit Ergenç ile paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Bir fotoğraf çekimi için objektif karşısına geçen oyuncu, kamera arkasını yayınladı. Sırt, göğüs ve bacak dekolteli elbisesi ile iddialı pozlar veren Uzerli'nin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Meryem Uzerli'nin çok konuşulan o paylaşımı...
15.11.2022 20:46 - Son Güncelleme: 15.11.2022 20:51
Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını duyurmuş ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.