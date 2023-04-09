RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Meryem Uzerli son halini paylaştı! 39’luk Meryem’i görün küçük dilini yuttu! “O kadar çok estetik yapmışsın ki...”

2 çocuk annesi Meryem Uzerli son halini paylaştı! 39’luk Meryem’i görün küçük dilini yuttu! “O kadar çok estetik yapmışsın ki...”

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Aile pozlarını Instagram'da yayınlayan 2 çocuk annesi Uzerli'nin son hali ise görenleri şaşırttı. Bir sosyal medya kullanıcısı "O kadar çok estetik yapmışsın ki..." ifadelerini kullanırken bir başkası "Lütfen daha fazla estetik yapma" dedi. İşte 39 yaşındaki Meryem Uzerli'nin son hali...

takvim.com.tr
09.04.2023 19:37 - Son Güncelleme: 09.04.2023 19:37
2 çocuk annesi Meryem Uzerli son halini paylaştı! 39’luk Meryem’i görün küçük dilini yuttu! “O kadar çok estetik yapmışsın ki...”

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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2 çocuk annesi Meryem Uzerli son halini paylaştı! 39’luk Meryem’i görün küçük dilini yuttu! “O kadar çok estetik yapmışsın ki...”

Sosyal medyayı aktif kullanan 2 çocuk annesi Uzerli, aile pozlarını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli son halini paylaştı! 39’luk Meryem’i görün küçük dilini yuttu! “O kadar çok estetik yapmışsın ki...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım da Uzerli'nin son hali dikkat çekti.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli son halini paylaştı! 39’luk Meryem’i görün küçük dilini yuttu! “O kadar çok estetik yapmışsın ki...”

Bir sosyal medya kullanıcısı "O kadar çok estetik yapmışsın ki..." ifadelerini kullanırken bir başkası "Lütfen daha fazla estetik yapma" dedi.

2 çocuk annesi Meryem Uzerli son halini paylaştı! 39’luk Meryem’i görün küçük dilini yuttu! “O kadar çok estetik yapmışsın ki...”

İşte Meryem Uzerli başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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