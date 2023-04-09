2 çocuk annesi Meryem Uzerli son halini paylaştı! 39’luk Meryem’i görün küçük dilini yuttu! “O kadar çok estetik yapmışsın ki...”
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Aile pozlarını Instagram'da yayınlayan 2 çocuk annesi Uzerli'nin son hali ise görenleri şaşırttı. Bir sosyal medya kullanıcısı "O kadar çok estetik yapmışsın ki..." ifadelerini kullanırken bir başkası "Lütfen daha fazla estetik yapma" dedi. İşte 39 yaşındaki Meryem Uzerli'nin son hali...
09.04.2023 19:37 - Son Güncelleme: 09.04.2023 19:37