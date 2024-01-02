2 çocuk annesi Irmak Ünal kızı ve oğluyla paylaştı! Kızını gören şaşıp kaldı: Annesinin ikizi gibi! Cihan Ünal’ın torununa bakın...

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, çocuklarıyla birlikte 2021 yılında Bali'ye taşınmıştı. Oyunculuğu bırakıp yoga eğitmeni olan Irmak Ünal, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve çocuklarıyla verdiği pozları yayınladı. Ünal'ın kızını gören ise şaşıp kaldı. Paylaşıma "Genç kız olmuş", "Annesinin ikizi gibi" yorumları yapıldı. İşte Irmak Ünal'ın güzeller güzeli kızı...