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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Hazal Kaya’dan eşi Ali Atay’a dudak dudağa kutlama! İlk yorum Mine Tugay ve Gözde Seda Altuner’den...

2 çocuk annesi Hazal Kaya’dan eşi Ali Atay’a dudak dudağa kutlama! İlk yorum Mine Tugay ve Gözde Seda Altuner’den...

Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine giren Hazal Kaya, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. 2 çocuk annesi ünlü oyuncu, eşi Ali Atay ile verdiği dudak dudağa bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Kaya'nın "İyi ki doğdun sevgilim" notunu eklediği paylaşımına ilk yorum Mine Tugay ve Gözde Seda Altuner'den geldi. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
21.04.2023 09:58 - Son Güncelleme: 21.04.2023 09:58
2 çocuk annesi Hazal Kaya’dan eşi Ali Atay’a dudak dudağa kutlama! İlk yorum Mine Tugay ve Gözde Seda Altuner’den...

Sosyal medyayı aktif kullanan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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2 çocuk annesi Hazal Kaya’dan eşi Ali Atay’a dudak dudağa kutlama! İlk yorum Mine Tugay ve Gözde Seda Altuner’den...

Kaya, Ali Atay ile dudak dudağa verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

2 çocuk annesi Hazal Kaya’dan eşi Ali Atay’a dudak dudağa kutlama! İlk yorum Mine Tugay ve Gözde Seda Altuner’den...

Ünlü oyuncu, kısa sürede gündem olan paylaşımının altına da "İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi.

2 çocuk annesi Hazal Kaya’dan eşi Ali Atay’a dudak dudağa kutlama! İlk yorum Mine Tugay ve Gözde Seda Altuner’den...

Fikret Ali'nin ardından kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alan Hazal Kaya'nın paylaşımına ilk yorum Mine Tugay ve Gözde Seda Altuner'den geldi.

2 çocuk annesi Hazal Kaya’dan eşi Ali Atay’a dudak dudağa kutlama! İlk yorum Mine Tugay ve Gözde Seda Altuner’den...

Mine Tugay, "Aşk ne güzel şey" derken Gözde Seda Altuner kalp emojileri ile karşılık verdi.

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