2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in minik oğlu Kerem'le deniz keyfi! Burak Özçivit’in biricik oğlu ve eşi sosyal medyayı salladı!

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, minik oğlu Kerem'le yeni bir paylaşımda bulundu. Evcen, Kerem ile deniz kenarında keyif yaptığı anlara ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Neon yeşili mayosuyla kamera karşısına ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...