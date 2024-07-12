2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in minik oğlu Kerem'le deniz keyfi! Burak Özçivit’in biricik oğlu ve eşi sosyal medyayı salladı!

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, minik oğlu Kerem'le yeni bir paylaşımda bulundu. Evcen, Kerem ile deniz kenarında keyif yaptığı anlara ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Neon yeşili mayosuyla kamera karşısına ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım...
Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu, minik oğlu Kerem ile deniz kenarında keyif yaptığı anlara ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
Neon yeşili mayosuyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.