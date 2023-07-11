2 çocuk annesi Fahriye Evcen’den gece yarısı paylaşımı! Sere serpe uzanıp ortalığı salladı! Burak Özçivit’in biricik eşine bakın...
Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Karam ile Kerem adında bir evladı olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ailesi ile tatil yapan Evcen, gece yarısı çektiği bir kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, Instagram'ı salladı. İşte o paylaşım...
11.07.2023 08:48 - Son Güncelleme: 11.07.2023 08:48
Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturdu.
2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşadı.
Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.