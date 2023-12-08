2 çocuk annesi Fahriye Evcen sosyal medyayı podyuma çevirdi! İlk yorum Filiz Akın’dan! Burak Özçivit’in eşi kırmızı minili pozuyla...

Yaprak Dökümü dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Fahriye Evcen, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Evcen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen oyuncu, o pozları Instagram'da yayınladı. Kırmızı ve gri etekleriyle poz veren Evcen'e ilk yorum ise Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. İşte Fahriye Evcen'in o pozları...
Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü ile adını geniş kitlelere duyurdu ve kısa süre içinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Çalıkuşu dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Burak Özçivit ile evlenen oyuncunun bu evlilikten iki evladı oldu.
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.