2 çocuk annesi Fahriye Evcen son haline bakın! Eskisinden de fit! Burak Özçivit’in eşi 37. yaşını kutladı! Lüks evlerindeki o detay...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve ünlü çift 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına aldı. Magazin dünyasının örnek çifti olarak gösterilen ikili, attıkları her adımla ise gündem oldu. Çift bu kez Fahriye Evcen'in 37'nci doğum gününe özel yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. 2 çocuk annesi Evcen'in fit hali dikkat çekerken çiftin 4 katlı, bahçeli ve havuzlu villaları dikkat çekti. İşte Fahriye evcen'in o paylaşımı...
04.06.2023 19:27 - Son Güncelleme: 04.06.2023 19:27
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. Çift, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Attıkları her adımla gündem olan ünlü çift, bu kez Fahriye Evcen'in doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
37'nci yaşını kutlayan Fahriye Evcen, evinin bahçesinde doğum günü pastasıyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.