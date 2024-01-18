2 çocuk annesi Fahriye Evcen oğlu Kerem'i ilk kez paylaştı "Bir sene önce bugün Kerem doğdu" Anneye mi yoksa baba Burak Özçivit'e mi benziyor?

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık. Aile hayatlarına dair paylaşımlar yapan Evcen, paylaşımlarında büyük oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit'e yer verse de, küçük oğlu Kerem'in yüzünü paylaşmamaya özen gösteriyordu. Ancak Evcen, Kerem'in birinci yaş günüde kural bozarak, duygusal bir notla Kerem Özçivit'i ilk kez paylaştı. Peki Kerem anneye mi, yoksa babaya mı benziyor? İşte o paylaşım.