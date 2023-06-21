2 çocuk annesi Fahriye Evcen leopar desenli mayosuyla paylaştı! Güneş banyosu yapan Fahriye ortalığı salladı! Burak Özçivit’in eşi...
Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tatil sezonunu açan Evcen, leopar desenli mayosu ile güneşlenirken verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. 2 çocuk annesi Evcen'in fit hali ağızları açık bırakırken ünlü oyuncu doğal güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
21.06.2023 08:48 - Son Güncelleme: 21.06.2023 08:48
Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getiren Fahriye Evcen hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.