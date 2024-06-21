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2 çocuk annesi Ezgi Sertel ilk kez açıkladı! “Reklam arasında düşük yaptım” Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşi meğer...

2016 yılında 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan oyuncu Ozan Çobanoğlu dünyaevine giren ünlü sunucu Ezgi Sertel, 2020'de ikiz çocukları Tibet ve Mert'i kucağına aldı. Çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Sertel, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü sunucu, katıldığı bir programda yaşadığı düşük anını anlattı. İşte "Reklam arasında düşük yaptım" diyen Ezgi Sertel'in o açıklaması...

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 15:05 Güncelleme 21 Haziran 2024, 15:23
2 çocuk annesi Ezgi Sertel ilk kez açıkladı! “Reklam arasında düşük yaptım” Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşi meğer... 1

Ünlü sunucu Ezgi Sertel, 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan oyuncu Ozan Çobanoğlu 2016 yılında dünyaevine girdi.

2 çocuk annesi Ezgi Sertel ilk kez açıkladı! “Reklam arasında düşük yaptım” Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşi meğer... 2

Ozan Çobanoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sertel, 2020'de ikiz çocukları Tibet ve Mert'i kucağına aldı.

Ezgi Sertel'den duygulandıran itiraf

2 çocuk annesi Ezgi Sertel ilk kez açıkladı! “Reklam arasında düşük yaptım” Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşi meğer... 3

Çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Sertel, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.

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