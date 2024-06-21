2 çocuk annesi Ezgi Sertel ilk kez açıkladı! “Reklam arasında düşük yaptım” Arka Sokaklar’ın yıldızı Ozan Çobanoğlu’nun eşi meğer...

2016 yılında 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan oyuncu Ozan Çobanoğlu dünyaevine giren ünlü sunucu Ezgi Sertel, 2020'de ikiz çocukları Tibet ve Mert'i kucağına aldı. Çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Sertel, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü sunucu, katıldığı bir programda yaşadığı düşük anını anlattı. İşte "Reklam arasında düşük yaptım" diyen Ezgi Sertel'in o açıklaması...