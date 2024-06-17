2 çocuk annesi Esra Erol’un “pamuk kafa” dediği babasına bakın! Baba-kız pozu sosyal medyayı salladı! Gören dilini ısırdı

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Erol, özellikle çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. Erol'dan bu kez baba-kız paylaşımı geldi. Ünlü sunucu, daha önceki bir paylaşımında "Pamuk kafa" diye seslendiği babası Seyfi Erol ile verdiği baba-kız pozunu yayınladı. Erol'un paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu. İşte Esra Erol ve babası...
TV ekranlarında hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de güzelliğiyle milyonların gönlünü fethetti.
Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, örnek aile yaşantısıyla da sevenlerinin takdirini topladı.
Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren güzel sunucu, son olarak babası ile bir paylaşımda bulundu.