2 çocuk annesi Esra Erol’un “pamuk kafa” dediği babasına bakın! Baba-kız pozu sosyal medyayı salladı! Gören dilini ısırdı

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Erol, özellikle çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı. Erol'dan bu kez baba-kız paylaşımı geldi. Ünlü sunucu, daha önceki bir paylaşımında "Pamuk kafa" diye seslendiği babası Seyfi Erol ile verdiği baba-kız pozunu yayınladı. Erol'un paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek gündem oldu. İşte Esra Erol ve babası...