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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğlu stüdyoya geldi! Canlı yayında annesini bakın nasıl bozdu! O anlar Ali Özbir’i kahkahaya boğdu...

2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğlu stüdyoya geldi! Canlı yayında annesini bakın nasıl bozdu! O anlar Ali Özbir’i kahkahaya boğdu...

Başarılı ve güzel sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında küçük oğlu Ömer'i ağırladı. Anne-oğul arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu. Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı. Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O anlar Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i kahkahaya boğdu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
19.05.2023 23:17 - Son Güncelleme: 19.05.2023 23:47
2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğlu stüdyoya geldi! Canlı yayında annesini bakın nasıl bozdu! O anlar Ali Özbir’i kahkahaya boğdu...

2010 yılında nikah masasına oturduğu Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Esra Erol, 2011'de İdris Ali'yi, 2017'de ise Ömer Erol'u kucağına aldı.

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2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğlu stüdyoya geldi! Canlı yayında annesini bakın nasıl bozdu! O anlar Ali Özbir’i kahkahaya boğdu...

2 çocuk annesi Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında küçük oğlu Ömer'i ağırladı.

2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğlu stüdyoya geldi! Canlı yayında annesini bakın nasıl bozdu! O anlar Ali Özbir’i kahkahaya boğdu...

Anne-oğul arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu. Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı.

2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğlu stüdyoya geldi! Canlı yayında annesini bakın nasıl bozdu! O anlar Ali Özbir’i kahkahaya boğdu...

Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğlu stüdyoya geldi! Canlı yayında annesini bakın nasıl bozdu! O anlar Ali Özbir’i kahkahaya boğdu...

Annesine benzemediğini dile getiren Ömer, "Kime benziyorsun" sorusunu "Babama" şeklinde yanıtladı.

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