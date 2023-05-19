2 çocuk annesi Esra Erol’un küçük oğlu stüdyoya geldi! Canlı yayında annesini bakın nasıl bozdu! O anlar Ali Özbir’i kahkahaya boğdu...
Başarılı ve güzel sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında küçük oğlu Ömer'i ağırladı. Anne-oğul arasında geçen diyalog ise yayına damga vurdu. Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bıraktı. Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O anlar Esra Erol'un eşi Ali Özbir'i kahkahaya boğdu. İşte detaylar...
19.05.2023 23:17 - Son Güncelleme: 19.05.2023 23:47
Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor. "Küçük Esra" diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.