2 çocuk annesi Esra Erol’un ilk göz ağrısına bakın: Annesinin boyuna yetişti! Çekirdek aile paylaşımına ilk yorum Çağla Şıkel’den...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten iki evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, eşi ve oğullarıyla verdiği yeni yıl pozunu Instagram'da yayınladı. Kırmızılar içinde kamera karşısına geçen Erol güzelliğiyle büyülerken ünlü sunucunun büyük oğlu İdris Ali'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. Erol'un çekirdek aile paylaşımına ilk yorum ise Çağla Şıkel'den geldi.