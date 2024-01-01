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2 çocuk annesi Esra Erol’un ilk göz ağrısına bakın: Annesinin boyuna yetişti! Çekirdek aile paylaşımına ilk yorum Çağla Şıkel’den...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten iki evladı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, eşi ve oğullarıyla verdiği yeni yıl pozunu Instagram'da yayınladı. Kırmızılar içinde kamera karşısına geçen Erol güzelliğiyle büyülerken ünlü sunucunun büyük oğlu İdris Ali'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. Erol'un çekirdek aile paylaşımına ilk yorum ise Çağla Şıkel'den geldi.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 09:43 Güncelleme 01 Ocak 2024, 10:08
2 çocuk annesi Esra Erol’un ilk göz ağrısına bakın: Annesinin boyuna yetişti! Çekirdek aile paylaşımına ilk yorum Çağla Şıkel’den... 1

2010 yılında nikah masasına oturduğu Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Esra Erol, 2011'de İdris Ali'yi, 2017'de ise Ömer Erol'u kucağına aldı.

2 çocuk annesi Esra Erol’un ilk göz ağrısına bakın: Annesinin boyuna yetişti! Çekirdek aile paylaşımına ilk yorum Çağla Şıkel’den... 2

2 çocuk annesi Erol, eşi ve iki oğluyla verdiği yeni yıl pozunu sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

2 çocuk annesi Esra Erol’un ilk göz ağrısına bakın: Annesinin boyuna yetişti! Çekirdek aile paylaşımına ilk yorum Çağla Şıkel’den... 3

Kırmızılar içinde kamera karşısına geçen Erol güzelliğiyle büyülerken ünlü sunucunun büyük oğlu İdris Ali'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.

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