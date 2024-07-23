2 çocuk annesi Esra Erol’un ilk göz ağrısı koca delikanlı oldu! “İyi ki senin annen benim” deyip paylaştı! İlk yorum Çağla Şıkel’den...

Ali Özbir ile 2010 yılında dünyaevine giren Esra Erol'un bu evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adında iki evladı oldu. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla büyük beğeni toplayan ünlü sunucu, sosyal medya hesabında ilk göz ağrısı İdris Ali'nin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. "İyi ki be oğlum iyi ki senin annen benim" ifadelerini kullanan Erol'un kaleme aldığı satırlar duygulandırırken İdris Ali'nin son hali ağızları açık bıraktı. Paylaşıma ilk yorum ise Çağla Şıkel'den geldi. İşte detaylar...
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programıyla büyük beğeni toplayan ünlü sunucu Esra Erol, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ali Özbir ile yaptığı evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adında iki evladı olan Erol, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, Instagram hesabında ilk göz ağrısı İdris Ali'nin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.