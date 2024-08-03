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2 çocuk annesi Esra Erol’un evine bakın! İşte Ali Özbir ile 14 yıllık aşk yuvası! “Hem sade hem şık” dedirtti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyici ile buluşan Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki evladı olan ünlü sunucu, başarılı kariyeri ve örnek aile yaşantısıyla sık sık adından söz ettirdi. Erol, şimdi ise zevkle döşenmiş sade ve şık eviyle gündeme geldi. Erol'un lüks evini görenler hayranlıklarını gizleyemedi. İşte Esra Erol'un evi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 16:47 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 16:54
2 çocuk annesi Esra Erol’un evine bakın! İşte Ali Özbir ile 14 yıllık aşk yuvası! Hem sade hem şık dedirtti 1

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyici ile buluşan Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girdi.

2 çocuk annesi Esra Erol’un evine bakın! İşte Ali Özbir ile 14 yıllık aşk yuvası! Hem sade hem şık dedirtti 2

Bu evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adında iki evladı olan ünlü sunucu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Esra Erol’un evine bakın! İşte Ali Özbir ile 14 yıllık aşk yuvası! Hem sade hem şık dedirtti 3

Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle parmak ısırtan sunucu, bu kez lüks eviyle gündeme geldi.

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