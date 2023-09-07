Hem rahat tarzı hem lüks evi hayran bıraktı! 2 çocuk annesi Esra Erol'un ev haline bakın! İşte Ali Özbir’le 13 yıllık aşk yuvası...

Kendi asını taşıyan Esra Erol'da programıyla milyonları ATV ekranına kilitleyen Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. 13 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekledi. En doğal haliyle kamera karşısına geçen ünlü isim, evinde çekilen bir kareyi yayınladı. Rahat ve şık ev tarzıyla beğeni toplayan Erol'un zevkle döşenmiş evi de dikkat çekti. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...