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Hem rahat tarzı hem lüks evi hayran bıraktı! 2 çocuk annesi Esra Erol'un ev haline bakın! İşte Ali Özbir’le 13 yıllık aşk yuvası...

Kendi asını taşıyan Esra Erol'da programıyla milyonları ATV ekranına kilitleyen Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. 13 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekledi. En doğal haliyle kamera karşısına geçen ünlü isim, evinde çekilen bir kareyi yayınladı. Rahat ve şık ev tarzıyla beğeni toplayan Erol'un zevkle döşenmiş evi de dikkat çekti. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2023, 08:50 Güncelleme 18 Ocak 2024, 09:34
Hem rahat tarzı hem lüks evi hayran bıraktı! 2 çocuk annesi Esra Erol’un ev haline bakın! İşte Ali Özbir’le 13 yıllık aşk yuvası... 1

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Hem rahat tarzı hem lüks evi hayran bıraktı! 2 çocuk annesi Esra Erol’un ev haline bakın! İşte Ali Özbir’le 13 yıllık aşk yuvası... 2

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, ev hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Hem rahat tarzı hem lüks evi hayran bıraktı! 2 çocuk annesi Esra Erol’un ev haline bakın! İşte Ali Özbir’le 13 yıllık aşk yuvası... 3

Kitap okuduğu anlara ait bir fotoğrafı yayınlayan güzel sunucu, "Okuduğum her kitap bana yeni bir dünya veriyor" ifadelerini kullandı.

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