2 çocuk annesi Esra Erol’dan tatil pozu geldi! Tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ekrandaki halini unutun! “Hem spor hem şık”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Erol, geçen haftalarda sezon finali yaparak kısa süreliğine izleyicilerine veda etti. Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikten iki oğlu olan ünlü sunucudan günler sonra tatil paylaşımı geldi. Pembe elbisesiyle poz veren Erol, güzelliğiyle beğeni toplarken ünlü sunucu için "Hem spor hem şık" yorumu yapıldı. İşte Esra Erol'un çok konuşulan o paylaşımı...