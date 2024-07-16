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2 çocuk annesi Esra Erol’dan tatil pozu geldi! Tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ekrandaki halini unutun! “Hem spor hem şık”

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esra Erol, geçen haftalarda sezon finali yaparak kısa süreliğine izleyicilerine veda etti. Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikten iki oğlu olan ünlü sunucudan günler sonra tatil paylaşımı geldi. Pembe elbisesiyle poz veren Erol, güzelliğiyle beğeni toplarken ünlü sunucu için "Hem spor hem şık" yorumu yapıldı. İşte Esra Erol'un çok konuşulan o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 11:57 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 12:13
2 çocuk annesi Esra Erol’dan tatil pozu geldi! Tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ekrandaki halini unutun! Hem spor hem şık 1

Ünlü sunucu Esra Erol, hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

2 çocuk annesi Esra Erol’dan tatil pozu geldi! Tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ekrandaki halini unutun! Hem spor hem şık 2

Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Erol, geçen haftalarda sezon finali yaparak kısa süreliğine izleyicilerine veda etti.

2 çocuk annesi Esra Erol’dan tatil pozu geldi! Tarzıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Ekrandaki halini unutun! Hem spor hem şık 3

Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikten iki oğlu olan ünlü sunucudan günler sonra tatil paylaşımı geldi.

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