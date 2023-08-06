2 çocuk annesi Esra Erol “Çok kolay bir hayatım olmadı” deyip anlattı! Her cümlesi dikkat çekti! O görüntüler bir kez daha gündemde...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sunucu Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ali Özbir ile 2010'da nikah masasına oturan iki çocuk annesi Erol, bu kez sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Eski bir açıklamasını tekrar gündeme getiren Erol'un "Çok kolay bir hayatım olmadı" sözleri dikkat çekti. İşte o paylaşım...