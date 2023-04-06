2 çocuk annesi Esra Erol “Bazı anlarda kalır kalbin” deyip paylaştı! Evinin o köşesi büyük ilgi gördü! Ali Özbir’in biricik eşi...
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla izleyici karşısına çıkan Esra Erol, hem başarılı sunuculuk kariyeri hem de Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatarak milyonların gönüllerine taht kuran Erol, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü sunucu, büyük oğlu İdris Ali'nin evde çektiği bir karesini "Bazı anlarda kalır kalbin" notuyla yayınladı. Erol'un paylaşımında yer verdiği evinin o köşesi ise büyük ilgi gördü. İşte o paylaşım...
06.04.2023 01:46 - Son Güncelleme: 06.04.2023 01:50
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Erol, Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de parmak ısırttı.