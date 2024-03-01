2 çocuk annesi Esra Erol “Babaanne günü” deyip paylaşmıştı! Görümcesi ve kayınvalidesine bakın! Meğer o ünlü oyuncuyla...

ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, kariyerinin yanı sıra Ali Özbir'le yürüttüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi. Bu evlilikten iki evladı olan Erol, geçen günlerde oğulları, kayınvalidesi ve görümcesiyle bir araya geldi. Sosyal medyada da "Babaanne günü" başlığıyla paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Erol hakkında bir gerçek ise dikkat çekti. Esra Erol'un görümcesinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Esra Erol, kendi adını taşıyan "Esra Erol'da" programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılı kariyeriyle beğeni toplayan sunucu, Ali Özbir'le yürüttüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi
Bu evlilikten iki evladı olan Erol, geçen günlerde oğulları, kayınvalidesi ve görümcesiyle bir araya geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, Instagram hesabında o güne dair paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.