2 çocuk annesi Ebru Yaşar’ın sır gibi sakladığı ikizlerine bakın! “Hangi ara bu kadar büyüdüler” İbo Show’a konuk olan Ebru Yaşar...

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'un tekrar bölümünün yayınlanmasıyla gündem oldu. Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Necat Gülseven ile 2015'te dünyaevine giren ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'ın özellikle ikiz çocukları merak edildi. Yaşar'ın ikizlerini görenler ise "Hangi ara bu kadar büyüdüler" yorumunda bulundu. İşte Ebru Yaşar'ın gözlerden uzak büyüttüğü ikizleri...
2 çocuk annesi Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'un tekrar bölümünün yayınlanmasıyla gündeme gelen Ebru Yaşar'ın hayatı merak edildi.
Necat Gülseven ile 2015'te dünyaevine giren ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'ın özellikle ikiz çocukları merak konusu oldu.
Ünlü şarkıcının gözlerden uzak büyüttüğü ikizlerini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.