2 çocuk annesi Demet Şener’in ilk göz ağrısına bakın! Oğlu ve kızıyla poz verdi! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem son haliyle parmak ısırttı

1995 Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. İbrahim Kutluay ile 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la dünyaevine giren Demet Şener'in bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı oldu.