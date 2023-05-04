2 çocuk annesi Demet Şener’in ilk göz ağrısına bakın! Oğlu ve kızıyla poz verdi! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem son haliyle parmak ısırttı
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la dünyaevine girdi ve ikilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı oldu. Tarihler 19 Ocak 2018 gösterdiğinde evliliklerini sonlandıran çiftten Şener, çocuklarıyla Şamdan Plus dergisine verdiği pozu yayınladı. Eski manken Şener'in ilk göz ağrısı İrem Kutluay'ı görenler ise dilini ısırdı. Güzelliğiyle ilgi odağı olan İrem Kutluay, sosyal medyayı salladı. İşte İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in biricik kızları...
04.05.2023 18:27 - Son Güncelleme: 04.05.2023 18:27
1995 Türkiye Güzeli seçilen Demet Şener, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu. İbrahim Kutluay ile 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la dünyaevine giren Demet Şener'in bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı oldu.
19 Ocak 2018 yılında İbrahim Kutluay ile olaylı bir şekilde boşanan eski manken, çocuklarıyla Şamdan Plus dergisine verdiği pozu sosyal medya hesabında yayınladı.
Eski manken Şener'in ilk göz ağrısı İrem Kutluay'ı görenler ise dilini ısırdı. Güzelliğiyle ilgi odağı olan İrem Kutluay, sosyal medyayı salladı.
İrem Kutluay için "Çok güzel bir genç kız olmuş", "Ne kadar büyümüş", "Maşallah çok güzel" yorumlarında bulundu.