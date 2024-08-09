SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2 çocuk annesi Demet Şener’den yırtmaçlı elbisesi ile havalı pozlar! “Var mı daha güzeli?” deyip paylaştı!

13 yıllık eski eşi İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki çocuğu olan Demet Şener, özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Şimdilerde Tolga Arman ile aşk yaşayan ünlü isim, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Şener, yırtmaçlı elbisesi ile İstanbul manzaralı bir terasta verdiği pozları yayınladı. Şener'in "Var mı daha güzeli?" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 09:42 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 09:56
2 çocuk annesi Demet Şener’den yırtmaçlı elbisesi ile havalı pozlar! Var mı daha güzeli? deyip paylaştı! 1

13 yıllık eski eşi İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki çocuğu olan Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu.

2 çocuk annesi Demet Şener’den yırtmaçlı elbisesi ile havalı pozlar! Var mı daha güzeli? deyip paylaştı! 2

Arman ile aşklarına tam gaz devam eden Şener, sosyal medya hesabında sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Demet Şener’den yırtmaçlı elbisesi ile havalı pozlar! Var mı daha güzeli? deyip paylaştı! 3

Ünlü model, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü manken, İstanbul manzaralı bir terasta verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı.

SON DAKİKA