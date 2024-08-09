2 çocuk annesi Demet Şener’den yırtmaçlı elbisesi ile havalı pozlar! “Var mı daha güzeli?” deyip paylaştı!

13 yıllık eski eşi İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki çocuğu olan Demet Şener, özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Şimdilerde Tolga Arman ile aşk yaşayan ünlü isim, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Şener, yırtmaçlı elbisesi ile İstanbul manzaralı bir terasta verdiği pozları yayınladı. Şener'in "Var mı daha güzeli?" notunu düştüğü paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
13 yıllık eski eşi İbrahim Kutluay'dan İrem ve Ömer adlarında iki çocuğu olan Demet Şener, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu.
Arman ile aşklarına tam gaz devam eden Şener, sosyal medya hesabında sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü model, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü manken, İstanbul manzaralı bir terasta verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı.