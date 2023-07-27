2 çocuk annesi Demet Şener “Dünyanın en mutlu kadınıyım” deyip aşka geldi! 2 yıllık sevgilisiyle o pozuna ilk yorum Seda Sayan’dan...

1995'te yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Demet Şener, 2005-2018 yılları arasında eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile evli kaldı. Bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı olan ünlü model, 2019'da evlendiği Cenk Küpeli'den 2021'de boşandı. Demet Şener, sonrasında ise gönlünü Tolga Arman'a kaptırdı. Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şener, ilişkilerinin ikinci yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. "Dünyanın en mutlu kadınıyım" diyen Şener'in romantik paylaşımına ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. İşte Demet Şener'in o paylaşımı...