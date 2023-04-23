2 çocuk annesi Defne Samyeli’nden itiraflar! “Eşimi dünyanın en mutlu erkeği yaparım” deyip hem aşk hem güzellik sırlarını anlattı

Ünlü oyuncu, "Elmas'ın Güzide ile konuştuğu 22'nci bölümde "Ben aşık olmam, bana aşık olurlar" diye bir açıklaması var. Sanki bunu Elmas değil de Defne Samyeli söylüyor gibi... Ne dersiniz size de uyuyor mu bu tabir?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Bahsettiğiniz güzel bir sahne, Elmas'ın bu açıklamasından sonra Güzide ona "Neden senin kalbin yok mu?" diye soruyor. Elmas da "Kalbim kurudu, kuruttular" diye yanıt veriyor. Evet tabi Defne'den de aldıklarım var. Bana aşık olurlar. Ama ben de güzel aşık olurum. Neler yaşamış olursam olayım henüz benim kalbimi Elmas'ınki gibi kurutamadılar (Gülüyor) Sadece biraz daha temkinliyim artık, gitgide köklenen bir sevginin, adına 'aşk' dediğim halden daha değerli olduğunu öğreneli çok oldu"