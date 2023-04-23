2 çocuk annesi Defne Samyeli’nden itiraflar! “Eşimi dünyanın en mutlu erkeği yaparım” deyip hem aşk hem güzellik sırlarını anlattı
Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisindeki Elmas karakteriyle büyük beğeni topladı. Deren Talu ve Derin Talu adında iki evladı olan Samyeli, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. 50 yaşındaki Defne Samyeli, aşk hayatı ve güzellik sırlarına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Samyeli'nin "Eşimi dünyanın en mutlu erkeği yaparım" sözleri ise dikkat çekti. İşte Defne Samyeli'nin o açıklaması...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak'ta Heves karakterini canlandıran Defne Samyeli, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre; 50 yaşındaki Defne Samyeli A'dan Z'ye her detayı anlattı. İlker Gezici'ye konuşan Samyeli, Aldatmak serüvenini de okuyucularla paylaştı.
Samyeli, "Aldatmak dizisinde Elmas karakterinin yolculuğu devam ediyor. Bu macera nasıl başladı? Neden bu dizide rol almak istediniz?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Dizinin yapımcısı ve senaristi ile Elmas karakterini uzun uzun konuştuktan sonra ve bu güçlü karakteri oynamak istediğimi anladım. Hikaye, ana karakteri Güzide'nin birbiri ardına uğradığı ihanetler etrafında dönüyor. Seyirci olarak aldatılan karakterin mağduriyetini her anlamda hissettiğimiz, empati yaptığımız ve işleri onun için yoluna koyma isteğiyle izlediğimiz bir hikaye. Burada aldatılan mağdur kişiyi koruyan kollayan, onun uğruna tüm kaynaklarını kullanan ve onu aldatanlara deyim yerindeyse gününü gösteren kuvvetli bir kadın karakter beni heyecanlandırdı"
Ünlü oyuncu, "Elmas'ın Güzide ile konuştuğu 22'nci bölümde "Ben aşık olmam, bana aşık olurlar" diye bir açıklaması var. Sanki bunu Elmas değil de Defne Samyeli söylüyor gibi... Ne dersiniz size de uyuyor mu bu tabir?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Bahsettiğiniz güzel bir sahne, Elmas'ın bu açıklamasından sonra Güzide ona "Neden senin kalbin yok mu?" diye soruyor. Elmas da "Kalbim kurudu, kuruttular" diye yanıt veriyor. Evet tabi Defne'den de aldıklarım var. Bana aşık olurlar. Ama ben de güzel aşık olurum. Neler yaşamış olursam olayım henüz benim kalbimi Elmas'ınki gibi kurutamadılar (Gülüyor) Sadece biraz daha temkinliyim artık, gitgide köklenen bir sevginin, adına 'aşk' dediğim halden daha değerli olduğunu öğreneli çok oldu"
Aşka dair de samimi açıklamalarda bulunan Samyeli, "Aşkın yaşı olmaz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence olmaz. Birincisi herkes aynı kronolojik yaşta ruhen, bedenen, zihnen aynı seviyede değil. Benden çok büyük olduğu halde benim olgunluğumda olmayanı da tanıdım. Küçük olduğu halde ne istediğini benden çok daha iyi bilen kişiliği çok oturmuş olanı da tanıdım. İkincisi, hayatlarının her döneminde insanların bir ilişkiden bekledikleri ve ilişkiye dair ihtiyaçları da değişiyor. Böyle şeyleri çok sorgulamayı anlamlı bulmuyorum. İki kişi birbirine aşık olmuşsa olmuştur, bazen bu, yaştan, kökenden, kültürden öyle bağımsız olabiliyor ki şaşırıp kalmıyor muyuz?"