2 çocuk annesi Ceyda Düvenci'nin ilk göz ağrısı koca kız oldu! Son halini paylaştı! Beğeni yağdı: Arzum Onan, Pelin Öztekin...

Attığı her adımla adından söz ettiren Ceyda Düvenci'nin 2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Geçen yıl boşandığı Bülent Şakrak'tan da Ali adında bir oğlu olan Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, yakın arkadaşının ailesi ve kızıyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında paylaştı. Düvenci'nin kaleme aldığı satırlar dikkat çekerken Melisa'nın son hali beğeni topladı. Düvenci'nin yayınladığı poza ilk beğeniler ise Arzum Onan, Pelin Öztekin, Ceren Benderlioğlu'ndan geldi.