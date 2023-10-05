2 çocuk annesi Ceyda Düvenci’den sarıp sarmalayıp paylaştı! 8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan tek celsede boşanmıştı! “Telaş, uykusuzluk, endişe...”

8 yıl evli kaldığı meslektaşı Bülent Şakrak ile geçen Temmuz ayında tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, ayrılık sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Çocuklarına sarılırken verdiği bir pozu yayınlayan Düvenci, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. Öte yandan Düvenci'nin kızı Melisa'yı görenler "Ne kadar büyümüş" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı...
İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi.
Sosyal medya hesaplarında sık sık adlarından söz ettiren çift, geçen aylarda ayrılık haberleriyle gündem oldu.
Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ikili, çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtti.