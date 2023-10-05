2 çocuk annesi Ceyda Düvenci’den sarıp sarmalayıp paylaştı! 8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan tek celsede boşanmıştı! “Telaş, uykusuzluk, endişe...”

8 yıl evli kaldığı meslektaşı Bülent Şakrak ile geçen Temmuz ayında tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, ayrılık sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Çocuklarına sarılırken verdiği bir pozu yayınlayan Düvenci, paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. Öte yandan Düvenci'nin kızı Melisa'yı görenler "Ne kadar büyümüş" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı...