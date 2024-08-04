2 çocuğuyla yaşayan Ceyda Düvenci lüks evini paylaştı! 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'tan boşanmıştı! Dairesi göz kamaştırdı: 'Zevkle döşenmiş'

1

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak ile sunucu Ceyda Düvenci, 9 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Temmuz ayında tek celsede sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından sessiz kalmayı tercih eden ikiliden Şakrak, geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışında yaptığı açıklamada, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullanmıştı.