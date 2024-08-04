2 çocuğuyla yaşayan Ceyda Düvenci lüks evini paylaştı! 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'tan boşanmıştı! Dairesi göz kamaştırdı: 'Zevkle döşenmiş'

Bülent Şakrak ile geçen yıl 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başladı. Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Düvenci, Ali ve Melisa adlarını verdiği iki çocuğuyla evinden paylaştığı fotoğraflarla takipçilerine seslendi. Çocuklarının sevimli halleri ve Düvenci'nin zevkle döşenmiş, rengarenk evi büyük beğeni topladı. İşte Ceyda Düvenci'nin iki çocuğuyla yaşadığı lüks evi...
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak ile sunucu Ceyda Düvenci, 9 yıllık evliliklerini geçtiğimiz Temmuz ayında tek celsede sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından sessiz kalmayı tercih eden ikiliden Şakrak, geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışında yaptığı açıklamada, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullanmıştı.
Şakrak, sessizliğini bozduğu açıklamasının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından kızı Melisa ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşım, Şakrak'ın boşanma sonrası yaptığı ilk paylaşım olması sebebiyle dikkat çekti.