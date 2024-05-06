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2 çocuk annesi Ceyda Düvenci incecik oldu! Önce bikiniyle sonra mini spor taytıyla paylaştı! "Kim der 47 yaşında"

Bülent Şakrak ile geçen yıl 8 senelik evliliği biten ve boşanma sonrası gönlünü Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci, hem kariyeri hem öze hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Düvenci, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ali ve Melisa adlarında iki evladı olan Düvenci, son olarak fit halini ayna karşısında bikini denerken sergiledi. Sıkı diyet ve spor ile incecik olan 47 yaşındaki oyuncu, spor salonunda ter döktüğü anları yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımları...

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 15:15 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 15:49
2 çocuk annesi Ceyda Düvenci incecik oldu! Önce bikiniyle sonra mini spor taytıyla paylaştı! Kim der 47 yaşında 1

Bülent Şakrak ile geçen yıl 8 senelik evliliklerini tek celsede sonlandıran Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce Güçlü Mete'ye kaptırdı ve yeni bir aşka yelken açtı.

2 çocuk annesi Ceyda Düvenci incecik oldu! Önce bikiniyle sonra mini spor taytıyla paylaştı! Kim der 47 yaşında 2

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Ceyda Düvenci incecik oldu! Önce bikiniyle sonra mini spor taytıyla paylaştı! Kim der 47 yaşında 3

Ali ve Melisa adlarında iki evladı olan Düvenci, son olarak fit halini ayna karşısında bikini denerken sergiledi.

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