2 çocuk annesi Ceyda Düvenci incecik oldu! Önce bikiniyle sonra mini spor taytıyla paylaştı! "Kim der 47 yaşında"

Bülent Şakrak ile geçen yıl 8 senelik evliliği biten ve boşanma sonrası gönlünü Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci, hem kariyeri hem öze hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Düvenci, son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Ali ve Melisa adlarında iki evladı olan Düvenci, son olarak fit halini ayna karşısında bikini denerken sergiledi. Sıkı diyet ve spor ile incecik olan 47 yaşındaki oyuncu, spor salonunda ter döktüğü anları yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımları...