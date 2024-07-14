2 çocuk annesi Ceyda Düvenci aşka geldi! 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'la boşanmıştı! 47'lik güzelden radyocu sevgilisi ile aşk pozu: 'Evlilik ne zaman?'

1 Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, sekiz yıllık evliliğinin bitmesinin ardından adeta yeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz yaz Bülent Şakrak ile yollarını ayıran Düvenci, dış görünüşünde yaptığı büyük değişikliklerle hayranlarını şaşırttı ve ilham verdi. Yeniden doğmuşçasına bir enerjiyle yaşamına devam eden 47 yaşındaki güzel oyuncu, kalbini ünlü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırdı.

2 Güçlü Mete, yakın zamanda Ebru Cündübeyoğlu'ndan boşanmıştı. Ceyda Düvenci'nin Mete ile aşk yaşadığı haberinin duyulmasının hemen ardından, çift sosyal medyada birbirlerine olan aşklarını ilan etmeye başladı. Birbirlerine olan sevgilerini açıkça paylaşan ikili, takipçilerinden yoğun ilgi ve beğeni topladı.