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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Çağla Şıkel’in küçük oğlu koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’a benzetilen Uzay’ın son haline bakın! “Çok yakışıklı...”

2 çocuk annesi Çağla Şıkel’in küçük oğlu koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’a benzetilen Uzay’ın son haline bakın! “Çok yakışıklı...”

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekledi. Şimdilerde Nail Gönenli ile aşk yaşayan ünlü isim, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı. Bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı olan Şıkel'in küçük oğlu son haliyle kendine hayran bıraktı. Babası Emre Altuğ'a benzetilen Uzay için "Çok yakışıklı olmuş", "Maşallah" yorumları yapıldı. İşte Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in biricik oğulları...

takvim.com.tr
15.03.2023 20:18 - Son Güncelleme: 15.03.2023 21:34
2 çocuk annesi Çağla Şıkel’in küçük oğlu koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’a benzetilen Uzay’ın son haline bakın! “Çok yakışıklı...”

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan ve aynı sene Miss World'de Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) seçilen Çağla Şıkel, 1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı.

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2 çocuk annesi Çağla Şıkel’in küçük oğlu koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’a benzetilen Uzay’ın son haline bakın! “Çok yakışıklı...”

Mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Şıkel, 2004-2007 yılları arasında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.

2 çocuk annesi Çağla Şıkel’in küçük oğlu koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’a benzetilen Uzay’ın son haline bakın! “Çok yakışıklı...”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Şıkel, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.

2 çocuk annesi Çağla Şıkel’in küçük oğlu koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’a benzetilen Uzay’ın son haline bakın! “Çok yakışıklı...”

Şıkel, 31 Ekim 2009'da Hüseyin Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı.

2 çocuk annesi Çağla Şıkel’in küçük oğlu koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’a benzetilen Uzay’ın son haline bakın! “Çok yakışıklı...”

Daha sonra Uzay adında bir oğlu daha olan Şıkel, tarihler 2015'i gösterdiğinde Altuğ ile 7 yıllık evliliklerini bitirdi.

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