2 çocuk annesi Çağla Şıkel’in küçük oğlu koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’a benzetilen Uzay’ın son haline bakın! “Çok yakışıklı...”
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekledi. Şimdilerde Nail Gönenli ile aşk yaşayan ünlü isim, 2008-2015 yılları arasında şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı. Bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı olan Şıkel'in küçük oğlu son haliyle kendine hayran bıraktı. Babası Emre Altuğ'a benzetilen Uzay için "Çok yakışıklı olmuş", "Maşallah" yorumları yapıldı. İşte Emre Altuğ ve Çağla Şıkel'in biricik oğulları...
15.03.2023 20:18 - Son Güncelleme: 15.03.2023 21:34
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Şıkel, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.