2 çocuk annesi Çağla Şıkel’den yatak odası paylaşımı! “Kim der 44 yaşında” 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ ve oğlu Kuzey’le gündemdeydi...
Yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine giren Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu. 2015'te Emre Altuğ ile yollarını ayıran Şıkel, geçen günlerde oğlu Kuzey'in mezuniyeti için eski eşi ile bir araya geldi. Koca delikanlı olan Kuzey son haliyle kendine hayran bırakırken Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, uzun süre gündem oldu. Oğullarıyla tatile çıkan Şıkel, şimdi ise yatak odası pozlarıyla gündeme geldi. Şıkel'i görenler "Kim der 44 yaşında" yorumunda bulundu. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımları...
25.06.2023 11:11 - Son Güncelleme: 25.06.2023 11:11
Çağla Şıkel, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine girdi ve ünlü modelin bu evlilikten 2 evladı oldu.
2015'te Emre Altuğ ile yollarını ayıran Şıkel, geçen günlerde eski eşinin açıklamasıyla gündeme geldi. Altuğ, büyük oğlu Kuzey Altuğ için "Annesine çekmiş" diyerek eski eşine göndermede bulundu.