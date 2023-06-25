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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Çağla Şıkel’den yatak odası paylaşımı! “Kim der 44 yaşında” 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ ve oğlu Kuzey’le gündemdeydi...

2 çocuk annesi Çağla Şıkel’den yatak odası paylaşımı! “Kim der 44 yaşında” 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ ve oğlu Kuzey’le gündemdeydi...

Yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine giren Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ile Uzay adında iki evladı oldu. 2015'te Emre Altuğ ile yollarını ayıran Şıkel, geçen günlerde oğlu Kuzey'in mezuniyeti için eski eşi ile bir araya geldi. Koca delikanlı olan Kuzey son haliyle kendine hayran bırakırken Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, uzun süre gündem oldu. Oğullarıyla tatile çıkan Şıkel, şimdi ise yatak odası pozlarıyla gündeme geldi. Şıkel'i görenler "Kim der 44 yaşında" yorumunda bulundu. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımları...

takvim.com.tr
25.06.2023 11:11 - Son Güncelleme: 25.06.2023 11:11
2 çocuk annesi Çağla Şıkel’den yatak odası paylaşımı! “Kim der 44 yaşında” 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ ve oğlu Kuzey’le gündemdeydi...

Çağla Şıkel, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine girdi ve ünlü modelin bu evlilikten 2 evladı oldu.

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2 çocuk annesi Çağla Şıkel’den yatak odası paylaşımı! “Kim der 44 yaşında” 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ ve oğlu Kuzey’le gündemdeydi...

2015'te Emre Altuğ ile yollarını ayıran Şıkel, geçen günlerde eski eşinin açıklamasıyla gündeme geldi. Altuğ, büyük oğlu Kuzey Altuğ için "Annesine çekmiş" diyerek eski eşine göndermede bulundu.

2 çocuk annesi Çağla Şıkel’den yatak odası paylaşımı! “Kim der 44 yaşında” 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ ve oğlu Kuzey’le gündemdeydi...

Şıkel daha sonra da oğlunun mezuniyetine özel yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Koca delikanlı olan Kuzey son haliyle kendine hayran bıraktı.

2 çocuk annesi Çağla Şıkel’den yatak odası paylaşımı! “Kim der 44 yaşında” 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ ve oğlu Kuzey’le gündemdeydi...

Oğlunun mezuniyeti için eski eşiyle bir araya gelen Şıkel, günlerce adından söz ettirdi. Ünlü model şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

2 çocuk annesi Çağla Şıkel’den yatak odası paylaşımı! “Kim der 44 yaşında” 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ ve oğlu Kuzey’le gündemdeydi...

Oğullarıyla tatile çıkan Şıkel, yatak odasında verdiği pozları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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