2 çocuk annesi Buse Varol’dan müjde! Haberi alınca havuz başında kendinden geçti! Alişan sosyal medyadan böyle duyurdu

Alişan ile 2018 yılında evlenen 2 çocuk annesi Buse Varol, eşinin esprili paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü çift, şimdi ise müjdeli haberle gündeme geldi. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Alişan, eşinin mutluluktan havalara uçtuğu anları takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım...
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti.
Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.
Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Buse Varol, eşinin esprili paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.