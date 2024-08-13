SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2 çocuk annesi Buse Varol’dan müjde! Haberi alınca havuz başında kendinden geçti! Alişan sosyal medyadan böyle duyurdu

Alişan ile 2018 yılında evlenen 2 çocuk annesi Buse Varol, eşinin esprili paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü çift, şimdi ise müjdeli haberle gündeme geldi. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Alişan, eşinin mutluluktan havalara uçtuğu anları takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 11:23 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 11:31
2 çocuk annesi Buse Varol’dan müjde! Haberi alınca havuz başında kendinden geçti! Alişan sosyal medyadan böyle duyurdu 1

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti.

2 çocuk annesi Buse Varol’dan müjde! Haberi alınca havuz başında kendinden geçti! Alişan sosyal medyadan böyle duyurdu 2

Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

2 çocuk annesi Buse Varol’dan müjde! Haberi alınca havuz başında kendinden geçti! Alişan sosyal medyadan böyle duyurdu 3

Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Buse Varol, eşinin esprili paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

SON DAKİKA