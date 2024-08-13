2 çocuk annesi Buse Varol’dan müjde! Haberi alınca havuz başında kendinden geçti! Alişan sosyal medyadan böyle duyurdu

Alişan ile 2018 yılında evlenen 2 çocuk annesi Buse Varol, eşinin esprili paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Ünlü çift, şimdi ise müjdeli haberle gündeme geldi. Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Alişan, eşinin mutluluktan havalara uçtuğu anları takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşım...