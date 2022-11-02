2 çocuk annesi Buse Varol “Delisin gerçekten kocacığım” deyip paylaştı! 46'lık Alişan’ın o halleri ortalığı salladı! Okan Kurt detayı...
Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki evladı olan ünlü oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı aktif kullanan Buse Varol, Alişan'ın keyifli bir videosunu Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu. "Delisin gerçekten kocacığım" diyen Varol'un paylaşımına düştüğü not dikkat çekerken Alişan, Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt'a göndermede bulundu. İşte o paylaşım...
02.11.2022 23:48 - Son Güncelleme: 03.11.2022 00:50
Lisans eğitimini öğretmenlik bölümünde tamamlayan Buse Varol'un hayatı, 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmasıyla birlikte tümden değişti.
Ardından ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ıın oyuncu kadrosuna dahil olan Varol, 2018 yapımı Dostlar Mahallesi adlı dizi filminde Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte kamera karşısına geçti.
Ünlü oyuncu, bu dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Alişan ile 2018 mayıs ayında nikah masasına oturdu.