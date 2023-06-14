2 çocuk annesi Burcu Kara “En doğal halimle” deyip paylaştı! Gören inanamadı! İlk yorum Didem Uzel’den: Kendimi gördüm bir anda...

Kara, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Birkaç gündür annemleri ziyarete geldik Can'la. Gelmişken her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bu fotoğrafı da annem çekmiş. Madem öyle ben de poz vereyim dedim en doğal halimle. Ne olursan ol, kim olursan ol. Sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi"