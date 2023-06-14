2 çocuk annesi Burcu Kara “En doğal halimle” deyip paylaştı! Gören inanamadı! İlk yorum Didem Uzel’den: Kendimi gördüm bir anda...
Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında dünyaevine giren ve 2017'de Ali Çınar'ı kucağına alan Burcu Kara, geçen sene Aralık ayında ikinci oğlu Can'ı dünyaya getirdi. Sosyal medya paylaşımlarında ailesine sık sık yer veren Kara, bu kez bambaşka pozlarla takipçilerinin karşısına çıktı. "En doğal halim" diyen Kara, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İlk yorum da oyuncu Didem Uzel'den geldi. İşte Burcu Kara'nın o paylaşımı...
14.06.2023 18:40 - Son Güncelleme: 14.06.2023 18:40
Ünlü oyuncu Burcu Kara, yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu, 2017'de ise oğlu Çınar'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
43 yaşındaki oyuncu Burcu Kara, anne evine giderek temizlik yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem oldu.
Kara, paylaşımının altına da şu notu ekledi: "Birkaç gündür annemleri ziyarete geldik Can'la. Gelmişken her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum. Bu fotoğrafı da annem çekmiş. Madem öyle ben de poz vereyim dedim en doğal halimle. Ne olursan ol, kim olursan ol. Sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi"