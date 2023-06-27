2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar “Kuzenler” deyip paylaştı! Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan’ın evlatlarına bakın...
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Kaan Demirağ ile iki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, oğlu ve yeğenlerinin bir pozunu Instagram'da paylaştı. Aslışah Alkoçlar'ın oğlu ve Neslişah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan çiftinin çocukları, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Aslışah Alkoçlar'ın o paylaşımı...
27.06.2023 14:06 - Son Güncelleme: 27.06.2023 14:06
Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in kendisine benzerliğiyle dikkat çeken torunu Aslıhan Alkoçlar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Kaan Demirağ ile iki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, oğlu ve yeğenlerinin bir pozunu Instagram'da paylaştı.
Aslışah Alkoçlar'ın oğlu ve Neslişah Alkoçlar – Engin Altan Düzyatan çiftinin çocukları, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.