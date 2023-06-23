2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ'dan dudak dudağa poz "Erkek Arizona kertenkelesi..." Aşk tazeleyen çift...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş, ilk çocukları Cem'i 2021 yılının ekiminde kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kızları Ada'yı kucaklarına alan çift şimdilerde tatilde. Önceki gün tatilden eşiyle paylaşımlar yapan Aslışah Alkoçlar önce eşini esprili bir şekilde paylaştı ardından aşkını ilan etti. İşte detaylar...
23.06.2023 09:35 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:35