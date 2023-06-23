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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ'dan dudak dudağa poz "Erkek Arizona kertenkelesi..." Aşk tazeleyen çift...

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ'dan dudak dudağa poz "Erkek Arizona kertenkelesi..." Aşk tazeleyen çift...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, 2021 yılının Şubat ayında dünya evine girmiş, ilk çocukları Cem'i 2021 yılının ekiminde kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kızları Ada'yı kucaklarına alan çift şimdilerde tatilde. Önceki gün tatilden eşiyle paylaşımlar yapan Aslışah Alkoçlar önce eşini esprili bir şekilde paylaştı ardından aşkını ilan etti. İşte detaylar...

23.06.2023 09:35 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:35
2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ’dan dudak dudağa poz Erkek Arizona kertenkelesi... Aşk tazeleyen çift...

Aslışah Alkoçlar'dan ilan-ı aşk niteliğinde poz.

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2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ’dan dudak dudağa poz Erkek Arizona kertenkelesi... Aşk tazeleyen çift...

Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında Kaan Demirağ ile hayatını birleştirdi.

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ’dan dudak dudağa poz Erkek Arizona kertenkelesi... Aşk tazeleyen çift...

26 Eylül 2021 tarihinde doğum yapan Alkoçlar, kısa bir süre sonra ikinci çocuk müjdesini vermişti.

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ’dan dudak dudağa poz Erkek Arizona kertenkelesi... Aşk tazeleyen çift...

Alkoçlar 17 Şubat günü ikinci bebeğini kucağına almıştı.

2 çocuk annesi Aslışah Alkoçlar ile eşi Kaan Demirağ’dan dudak dudağa poz Erkek Arizona kertenkelesi... Aşk tazeleyen çift...

Alkoçlar "Canım kızım Ada, aramıza hoş geldin. 17.02.2023" notuyla haberi duyurmuştu.

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