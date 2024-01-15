2. bebeğine hamile! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur karnı burnunda paylaştı! “Sakın kilo almışsın demeyin” Son haline bakın!

Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır 'ın kızları Tuğçe Tayfur , Ağustos 2023'te Muhammet Aydın ile dünyaevine girdi. Taner Şafak ile biten evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, geçen Kasım ayında ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurdu.

Eşi ve bebeğinin ultrason fotoğrafıyla objektif karşısına geçen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki benim Efom var.

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O yüzden bir de kız olsa fena olmaz ama Muhammet'in de kızı var ona da bir erkek olsa fena olmaz. Bunlar tabii ki espri. Allah sağlıkla gelmesini nasip etsin"