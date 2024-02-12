2 ay önce filizlenen aşk! Filenin Sultanı Zehra Güneş gönlünü bakın kime kaptırdı! Yeni sevgilisi futbolcu çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti. Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, şimdi ise yeni sevgilisiyle gündem oldu. Ünlü voleybolcunun yeni aşkı kendi gibi ünlü bir sporcu çıktı. Bakın Zehra Güneş 2 ay önce hangi futbolcuyla aşk yaşamaya başlamış...