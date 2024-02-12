2 ay önce filizlenen aşk! Filenin Sultanı Zehra Güneş gönlünü bakın kime kaptırdı! Yeni sevgilisi futbolcu çıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti. Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, şimdi ise yeni sevgilisiyle gündem oldu. Ünlü voleybolcunun yeni aşkı kendi gibi ünlü bir sporcu çıktı. Bakın Zehra Güneş 2 ay önce hangi futbolcuyla aşk yaşamaya başlamış...
Türkiye'nin voleybol sahnesinin parlayan yıldızlarından biri olan Vakıfbank'ın başarılı smaçörü Zehra Güneş, aşk hayatına dair sürpriz bir adım attı.
Ünlü voleybolcunun yeni aşkı kendi gibi ünlü bir sporcu çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre; başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Zehra Güneş'in yeni ilişkisi 2 ay önce başladı.
İşte Zehre Güneş başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...