2 ay önce evlenen Kaan Urgancıoğlu ile hamile eşi Burcu Denizer Çeşme’de ortaya çıktı! Bebek göründü! Karnı burnunda...

Pınar Deniz ile başrolünü üstlendiği Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, geçen haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisi Burcu Denizer'le nikah masasına oturdu. Nikahtan kısa bir süre sonra ise çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan ikili, Çeşme tatilinde görüntülendi. Siyah mayosuyla kameralara takılan Denizer'in karnı burnunda hali dikkat çekti. İşte Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer'in Çeşme tatilinden görüntüler...
Yakın arkadaşının 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi Burcu Denizer ile aşkı ortaya çıkınca kaçmaktan vazgeçip görüntü vermeye başlayan Kaan Urgancıoğlu, o dönem uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı.
Geçen yaz aşk yaşamaya başlayan ünlü çift, iki ay önce sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.
Nikahtan kısa bir süre sonra ise çiftin bebek bekledikleri iddia edildi. Denizer, kendisine gelen bir hediyenin notunu yayınladı.