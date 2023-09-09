SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2 ay önce evlenen Eda Ece’den bebek müjdesi! Bakın kaç aylık hamileymiş! Basketbolcu Buğrahan Tuncer’in biricik eşi...

Oyuncu Eda Ece uzun süredir birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Eda Ece'nin ilk bebeğine hamile olduğu ileri sürüldü. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2023, 10:04 Güncelleme 20 Ekim 2023, 09:47
2 ay önce evlenen Eda Ece’den bebek müjdesi! Bakın kaç aylık hamileymiş! Basketbolcu Buğrahan Tuncer’in biricik eşi... 1

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.

2 ay önce evlenen Eda Ece’den bebek müjdesi! Bakın kaç aylık hamileymiş! Basketbolcu Buğrahan Tuncer’in biricik eşi... 2

Ece'nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu.

2 ay önce evlenen Eda Ece’den bebek müjdesi! Bakın kaç aylık hamileymiş! Basketbolcu Buğrahan Tuncer’in biricik eşi... 3

Uzun süre magazin gündeminde yer alan görkemli düğünün ardından ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

SON DAKİKA