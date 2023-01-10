2 ay önce evlenen Aslı Enver’in hamile olduğu ortaya çıkmıştı! Bebek bekleyen Aslı beyazlar içinde paylaştı! Son hali dikkat çekti...
Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi projelerle adından söz ettiren Aslı Enver, geçen aylarda iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde evlendi. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü oyuncu, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Çok konuşulan paylaşımın ardından Enver'in hamile olduğu da ortaya çıktı. İlk bebeğine hamile olan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Beyazlar içinde poz veren Enver'in son hali dikkat çekti. İşte Aslı Enver'in o paylaşımı...
10.01.2023 18:27 - Son Güncelleme: 10.01.2023 18:27
Kavak Yelleri ile adını duyuran Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi dizilerle de ününe ün katan Aslı Enver, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık konuşuldu.
SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ
Enver, geçen aylarda iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde evlendi. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü oyuncu, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.